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استمرار تراجع تحويلات العاملين الباكستانيين في المملكة

استمرار تراجع تحويلات العاملين الباكستانيين في المملكة
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تواصل- سامر محمد:

قالت صحيفة “داون” الباكستانية: إن تحويلات الباكستانيين العاملين في الخارج بلغت خلال الأشهر السبعة الماضية من العام المالي الحالي 11.4 مليار دولار.

وأشارت إلى أن التحويلات ارتفعت بنسبة 3.55% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، وشهدت تحويلات الباكستانيين من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي زيادة كبيرة.

وتحدثت عن أن أعلى نمو في التحويلات كان من العاملين في بريطانيا، في حين أن أكبر تراجع كان من العاملين في السعودية، ومع ذلك فإن العاملين في السعودية لا يزالون يمثلون أكبر مساهمين في التحويلات رغم تراجع تحويلاتهم خلال العامين الماضيين.

وذكرت أن تحويلات الباكستانيين العاملين في المملكة تراجعت بـ8% في الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي.

ولفتت إلى أن باكستان تلقت أكبر تحويلات من السعودية رغم تراجعها في السنوات الأخيرة حيث بلغت في الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي 2.914 مليار دولار، تلتها التحويلات القادمة من الإمارات والتي بلغت 2.512 مليار دولار، ومن بريطانيا 1.585 مليار دولار ومن الولايات المتحدة 1.504 مليار دولار.

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