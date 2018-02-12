المملكة خصصت 3.8 مليون يورو لدعم مساجد فرنسا

تواصل – متابعة:

أعلن تلفزيون “فرانس إنفو”، عن قيمة المخصصات التي تدفعها الدول العربية للمساجد في فرنسا، وذلك على خلفية تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون، حول الحاجة إلى إعادة تنظيم المؤسسات الإسلامية بالبلاد ووقف تمويل الخارج.

وأشار التليفزيون في تقرير له، أمس الاثنين، إلى أنه يتم توفير ما بين 10٪ و30٪ من تمويلات المساجد من خلال الأموال القادمة من الخارج، وهذا يشمل كل من الدول الأجنبية والجهات المانحة الأجنبية الخاصة، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تتعلق بكل من أموال بناء المساجد وصيانتها.

وبحسب الأرقام الرسمية، يحتلّ المغرب صدارة البلدان التي تعنى بمساجد فرنسا، حيث بلغت المخصصات السنوية لبنائها أو صيانتها 6 مليون يورو عام 2016 (يشمل هذا الرقم مرتبات الأئمة).

في المرتبة الثانية جاءت الجزائر بتقديمها 2 مليون يورو للمسجد الكبير في باريس عام 2016، أما المملكة فجاءت في المركز الثالث بتقديمها ما بين عامي 2011 و2016 مبلغ 3.8 مليون يورو.

وأضاف أنه وفقًا للنتائج التي توصل إليها وفد مجلس الشيوخ حول الإسلام في فرنسا عام 2016، والأرقام الصادرة من وزارة الداخلية، فإن تمويل المساجد فرنسا ليس بالكامل يتم من قبل الدول الأجنبية”.

وقال تلفزيون “فرانس إنفو” إن المسجد الكبير في باريس يتلقى مساعدة من الجزائر منذ عام 1982، أما بالنسبة للمغرب، فإن البلاد تقدم مساعدات لمساجد إيفري، مانت-لا-جولي، سانت إتيان وستراسبورج، أم بالنسبة للسعودية، فقد قدمت مساعدات لـ8 مساجد فرنسية، خاصة في منطقة باريس.

وأكد التلفزيون الفرنسي أن المسلمين يتحملون أكثر من ثلثي تمويل المساجد إما عبر التبرعات المستمرة طوال العام أو إخراج الزكاة نهاية شهر رمضان.

وتبلغ نسبة المساجد الممولة عبر الزكاة نحو 80 في المئة من مجموع 2400 مسجدًا في البلاد، لكن 64 في المئة منها صغير المساحة.