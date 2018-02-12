المملكة خصصت 3.8 مليون يورو لدعم مساجد فرنسا

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

«الأحوال المدنية» تكشف أكثر أسماء المواليد انتشارا بالمملكة 

«الأحوال المدنية» تكشف أكثر أسماء المواليد انتشارا بالمملكة 

«الصحة»: فيروس «إنفلونزا الخنازير» بدأ ينحسر تدريجياً بعد بلوغ ذروته

«الصحة»: فيروس «إنفلونزا الخنازير» بدأ ينحسر تدريجياً بعد بلوغ ذروته

القضاء اللبناني يرفض محاكمة وزير المملكة لشؤون الخليج

القضاء اللبناني يرفض محاكمة وزير المملكة لشؤون الخليج

غلمان: مشروع قطار الحرمين تجاوزت تكلفته الإجمالية الـ60 مليار ريال

غلمان: مشروع قطار الحرمين تجاوزت تكلفته الإجمالية الـ60 مليار ريال

المملكة خصصت 3.8 مليون يورو لدعم مساجد فرنسا

المملكة خصصت 3.8 مليون يورو لدعم مساجد فرنسا
0

تواصل – متابعة:

أعلن تلفزيون “فرانس إنفو”، عن قيمة المخصصات التي تدفعها الدول العربية للمساجد في فرنسا، وذلك على خلفية تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون، حول الحاجة إلى إعادة تنظيم المؤسسات الإسلامية بالبلاد ووقف تمويل الخارج.

وأشار التليفزيون في تقرير له، أمس الاثنين، إلى أنه يتم توفير ما بين 10٪ و30٪ من تمويلات المساجد من خلال الأموال القادمة من الخارج، وهذا يشمل كل من الدول الأجنبية والجهات المانحة الأجنبية الخاصة، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تتعلق بكل من أموال بناء المساجد وصيانتها.

وبحسب الأرقام الرسمية، يحتلّ المغرب صدارة البلدان التي تعنى بمساجد فرنسا، حيث بلغت المخصصات السنوية لبنائها أو صيانتها 6 مليون يورو عام 2016 (يشمل هذا الرقم مرتبات الأئمة).

في المرتبة الثانية جاءت الجزائر بتقديمها 2 مليون يورو للمسجد الكبير في باريس عام 2016، أما المملكة فجاءت في المركز الثالث بتقديمها ما بين عامي 2011 و2016 مبلغ 3.8 مليون يورو.

وأضاف أنه وفقًا للنتائج التي توصل إليها وفد مجلس الشيوخ حول الإسلام في فرنسا عام 2016، والأرقام الصادرة من وزارة الداخلية، فإن تمويل المساجد فرنسا ليس بالكامل يتم من قبل الدول الأجنبية”.

وقال تلفزيون “فرانس إنفو” إن المسجد الكبير في باريس يتلقى مساعدة من الجزائر منذ عام 1982، أما بالنسبة للمغرب، فإن البلاد تقدم مساعدات لمساجد إيفري، مانت-لا-جولي، سانت إتيان وستراسبورج، أم بالنسبة للسعودية، فقد قدمت مساعدات لـ8 مساجد فرنسية، خاصة في منطقة باريس.

وأكد التلفزيون الفرنسي أن المسلمين يتحملون أكثر من ثلثي تمويل المساجد إما عبر التبرعات المستمرة طوال العام أو إخراج الزكاة نهاية شهر رمضان.

وتبلغ نسبة المساجد الممولة عبر الزكاة نحو 80 في المئة من مجموع 2400 مسجدًا في البلاد، لكن 64 في المئة منها صغير المساحة.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعرف على طريقة معرفة استحقاق دعم «حساب المواطن» للشهر الحالي

تعرف على طريقة معرفة استحقاق دعم «حساب المواطن» للشهر الحالي

«البيئة» ترفع حظر استيراد بيض التفقيس والصيصان من فرنسا

«البيئة» ترفع حظر استيراد بيض التفقيس والصيصان من فرنسا

600 كيلومتر طوابير سيارات بسبب غزارة تساقط الثلوج بفرنسا

600 كيلومتر طوابير سيارات بسبب غزارة تساقط الثلوج بفرنسا

سفير المملكة باليمن: تمويل وتركيب 4 رافعات في الموانئ اليمنية

سفير المملكة باليمن: تمويل وتركيب 4 رافعات في الموانئ اليمنية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«ماجد العتيبي» يروي بشجاعة قصته: من معلم إلى معاق «مبتور القدمين» (حوار خاص)
تقارير وحوارات

«ماجد العتيبي» يروي بشجاعة قصته: من معلم إلى معاق «مبتور القدمين» (حوار خاص)

المزيد
«المجاهِرة بالمعصية» تكشف تفاصيل مثيرة وحقيقة علاقتها بشخصيات بارزة
تقارير وحوارات

«المجاهِرة بالمعصية» تكشف تفاصيل مثيرة وحقيقة علاقتها بشخصيات بارزة

المزيد
الإعلام الخيري في منظور تحليل “SWOT”
مقالات

الإعلام الخيري في منظور تحليل “SWOT”

المزيد
كيف يكون الحياء من الله؟
مقالات

كيف يكون الحياء من الله؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>