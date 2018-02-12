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اليمن يشكل لجنة للتواصل مع المسؤولين بالمملكة لحل مشاكل المغتربين

اليمن يشكل لجنة للتواصل مع المسؤولين بالمملكة لحل مشاكل المغتربين
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تواصل – وكالات:

شكل رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الإثنين، لجنة للتواصل مع المملكة لبحث كافة المشاكل والمعوقات التي يواجهها المغتربون اليمنيون ولتذليل العقبات أمامهم، بتوجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أنه بموجب القرار، يرأس اللجنة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وعضوية كل من وزير المغتربين ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل وسفير اليمن في الرياض والقنصل العام بجدة.

يأتي تشكيل اللجنة نتيجة حرص القيادة السياسية واهتمامها بأوضاع المغتربين اليمنيين وتحليها بالمسؤولية تجاههم وحرصها على متابعة المشاكل والمعوقات التي يواجهونها وتذليلها، كما تؤكد على ثقتها في الأشقاء بالمملكة العربية السعودية ومواقفهم الإنسانية والكريمة تجاه اليمن أرضاً وإنساناً ووقوفهم إلى جانب أشقائهم في مختلف الظروف.

جدير بالذكر أن اللجنة المشكلة باشرت مهامها اليوم وبشكل فوري من داخل أراضي المملكة على أن ترفع تقاريرها ونتائج ما توصلت إليه إلى الرئيس اليمني وبشكل عاجل.

 

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