«الحيزان»: توقعات بأمطار ونشاط للرياح وانخفاض الحرارة على عدة مناطق

تواصل- أحمد الرمال:

توقع الباحث في علوم الطقس والفلك، نزية الحيزان، حالة من عدم الاستقرار الجوي يبدأ تأثيرها على أجواء المملكة خلال الساعات القليلة المقبل، وتوثر على قطاعات واسعة من المملكة ناتجة عن عبور منخفض جوي بالقرب من أجواء المملكة ويتمركز حاليا شمال غرب ليبيا ويتقدم خلال الساعات القادمة للشرق ويعبر أجواء شمال مصر.

وأوضح “الحيزان”، أن تأثير المنخفض الجوي يبدأ من بعد منتصف هذه الليلة من منطقة تبوك الأقرب للمؤثر العلوي ثم يتسع نطاق التأثير ليشمل القطاع الغربي والشمالي الغربي لمنطقة الجوف مع ساعات الصباح الأولى ثم يتسع نطاق التأثر ساعات الضحى وما بعدها ليشمل منطقة الحدود الشمالية ما بين طريف وحزم الجلاميد وأرض الحماد ولتتسع رقعة التأثر والهطول بأمر الله فترة ما بعد الظهيرة لتشمل القطاع الشرقي من منطقة تبوك جهة العسافية وما وقع شرقها والجنوب والجنوب الغربي من العسافية وصولاً إلى العُلا وجنوبها وحتى شمال المدينة المنورة القريب؛ وقد تطال بعض الأمطار الخفيفة مدينة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام .

وتابع، يمتد التأثير، إلى السواحل الجنوبية لمنطقة تبوك بين أملج والوجه وفي هذه الفترة، يبدأ دخول التأثر بهذا المنخفض إلى منطقة حائل وخاصة القطاع الغربي وما بين شمال شرق المدينة وجنوب غرب حائل وفي فترة المساء، يستمر تأثير المنخفض بالأمطار على منطقة الجوف والحدود الشمالية ويدخل شمال سكاكا القريب في نطاق التأثر وما بينها وبين عرعر وما بين منطقة الجوف وحائل وشمالها الشرقي وصولاً للعويقيلة في منطقة الحدود الشمالية.

وأشار إلى أنه في ساعات الليل الأولى يمتد التأثير إلى رفحاء ومحيطها حتى منتصف ليل الثلاثاء وفي ساعات ما بعد منتصف الليل يمتد تأثير الحالة الجوية إلى حفر الباطن وشمالها بهطولات متفاوتة مع احتمالية ظهور بؤر هطول في هذه الفترة في منطقة القصيم فيما بين عنيزه وشمال بريده مع دخول دولة الكويت في نطاق التأثر بمشيئة الله بكامل جغرافيتها خلال ساعات ما بعد منتصف الليل وساعات الصباح الأولى ويستمر التأثير على حفر الباطن وما وقع شرقها حتى الخفجي.

وأكد، أن تأثير الحالة الجوية قد يمتد حتى شمال الصمان بشكل خفيف فيما بين قرية العليا وشرق السعيرة وحتى الشريط الحدودي بين المملكة والكويت، مضيفا أنه في ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء قد نشهد بداية تأثر القطاع الشرقي الأوسط من المملكة بهطول الأمطار مع احتمالية ظهور بؤر هطول متفرق غرب منطقة الرياض وشمالها الغربي وإلى الشمال منها واستمرار تأثر القطاع الشرقي وشمال شرق الرياض جهة ام رجوم والعاذرية ومطربه وإلى الشرق منهما حتى أبو حدريه؛ وانكفاء التأثير على القطاع الشمالي ساعات ما قبل الظهيرة يصاحبه هذه الحالة الجوية نشاط عالي للرياح المثيرة للأتربة والغبار على قطاعات واسعة من المملكة وذلك إبتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠١٨م بالتزامن اقتراب المنخفض الجوي من أجواء المملكة وتقدمه للشرق.

وأوضح “يرافق حركة المنخفض كتلة هوائية باردة تؤثر بالدرجة الأولى على مناطق شمال المملكة بصورة ملموسة من فجر الأربعاء، وتكون أقل تأثيراً كلما تعمقنا للداخل وقد تسجل مستويات صقيع وتجمد وتكون أكثر إنخفاضاً على منطقة تبوك لقرب المؤثر العلوي من أجوائها”.