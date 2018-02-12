10 أطعمة ومشروبات تسبب التهاب المفاصل.. تعرَّف عليها

1- الطماطم: رغم أنها تستخدم بكثرة في وجباتنا، سواء في السلطة أو منتجات مثل الصلصة أو الكاتشب، إلا أن الدراسات الحديثة أظهرت أن مركبات معينة بها تسبب التهاب المفاصل.

2- المشروبات الغازية: تعد أحد أكثر مسببات الالتهابات بسبب المحليات الصناعية المضافة إليها، والفركتوز الموجود في المشروبات الغازية يرفع مستوى حمض اليوريك في الدم ما يسبب التهاب المفاصل.

3- السكر المكرر: ينبغي تجنب السكر المكرر في حال الرغبة في تجنب التهاب المفاصل، لأن المحليات الصناعية والمخبوزات المحلاة بالسكر يمكن أن تؤدي إلى السمنة التي تضغط على الركبتين.

4- الدقيق المكرر: تجنب أيضًا الدقيق المكرر الموجود في الخبز الأبيض والمكرونة، لأنه يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بما يؤدي إلى إنتاج الجسم مواد كيميائية تسمى السيتوكينات التي تمثل في طبيعتها حالة من الالتهابات.

5- المقليات: يتعين أيضًا تجنب الأطعمة المقلية لأنها مسؤولة بشكل عن التهاب المفاصل المزمن، وذلك بسبب احتوائها على الأحماض الدهنية أوميجا 6.

6- منتجات الألبان: البروتين الموجود في منتجات الألبان مسبب قوي لالتهاب المفاصل، ويمكن الاستعاضة عنه ببروتين من أطعمة نباتية.

7- اللحوم المصنعة: يؤدي تناول اللحوم المصنعة إلى هذا المرض بسبب كمية الدهون والسعرات الحرارية الموجودة فيها.

8- الذرة: تناول الذرة وزيت الذرة يؤدي لالتهاب المفاصل بسبب احتوائها على الأحماض الدهني أوميجا 6 التي تزيد من الالتهابات.

9- الحساء الجاهز: ينضم محسن الطعام المعروف باسم جلوتامات أحادية الصوديوم (إم إس جي) والذي يضاف إلى أنواع الحساء المختلفة والتوابل والبهارات والحبوب، إلى قائمة مسببات التهاب المفاصل.

10- القهوة: قد يكون تناول أكثر من 3 فناجين قهوة ساخنة يوميًّا أمرًا سيئًا لركبتيك. ويمكن استبدالها بالشاي الأخضر أو الأسود.