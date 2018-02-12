رسمياً.. الفلبين تحظر إرسال العمالة إلى الكويت

تواصل – وكالات:

أعلن وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيللو فرض “حظر تام” على إِرْسَال العَمَالَة إِلَى الكويت، يشمل الفلبينيين، الذين حصلوا على تصاريح عمل، والذين لم يغادروا بعد إِلَى الكويت.

وجاء قرار الوزير بعد أَيَّام قليلة من انتقاد الرئيس رودريجو دوتيرتي أوضاع العَمَالَة الفلبينية فِي الكويت.

ولم تستبعد السلطات إِلْغَاء التصاريح الممنوحة للفلبينيين الذين يعملون حَالِيّاً فِي الكويت، أو العائدين للعمل بموجب عقود عمل جديدة.

يُذْكَرُ أَنَّ أكثر من مليوني فلبيني يعملون فِي مِنْطَقَة الشرق الأوسط، ويضخون مِلْيَارَات الدولارات فِي اقتصاد بلادهم من الأموال التي يرسلونها لأسرهم سَنَوِيّاً.