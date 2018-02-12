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«مرور القصيم»: حملات لرصد مخالفات مركبات نقل المعلمات والطالبات (صور)

«مرور القصيم»: حملات لرصد مخالفات مركبات نقل المعلمات والطالبات (صور)
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تواصل – راضي الزويد:

واصلت إِدَارَة مرور منطقة القصيم حملتها المرورية فِي تتبع ورصد المخالفات لمركبات نقل المعلمات والطالبات؛ لِلتَّأكُّدِ من نظامية وسلامة المركبات.

وأَوْضَحَ مدير شعبة السير بمرور منطقة القصيم العقيد عمر العبداللطيف، أن الحملة المرورية تهدف إِلَى التأكد من نظامية وسلامة المركبات الخَاصَّة بنقل الطالبات والمعلمات، وعدم مخالفة الأنظمة المرورية المتعلقة بسلامة المركبة من وجود المقاعد المخصصة للركاب وعدم نزعها، وكذلك سلامة المركبة وحالتها الفنية من خلال تقديمها للفحص الدوري وكذلك نظامية الإِجْرَاءَات والتصاريح اللَّازِمَة من الجهات المختصة.

بِدَوْرِهِ، أكَّدَ مساعد مدير مرور منطقة القصيم العميد عبدالكريم المزيرعي، أهمية الحَمْلَات المرورية لمتابعة سلامة مركبات النقل للمعلمات والطالبات بما يكفل تحقيق السلامة، وحفظاً لسلامة الأرواح والممتلكات والوقاية من وقوع حوادث لا قدر الله.

وأَضَافَ المزيرعي، أن الحَمْلَات المرورية تنفذها شعب وأقسام المرور بالمِنْطَقَة، وتطبيق النِّظَام بحق المخالفين للأنظمة المرورية، مُؤكِّداً بأن تلك الحَمْلَات تأتي تنفيذاً لتَوْجِيهَات مدير الإِدَارَة العَامَّة للمرور العميد محمد بن عبدالله البسامي.

 

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