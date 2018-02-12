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أمرٌ سام بحصر وسداد مستحقات القطاع الخاص المتأخرة

أمرٌ سام بحصر وسداد مستحقات القطاع الخاص المتأخرة
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إن أمرا ساميا صدر اليوم بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها.

وبين القصبي أن هذا الأمر السامي جاء بناء على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، موضحاً العمل على إيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تأخر صرف استحقاقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية.

وقد تضمن الأمر السامي تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية يرأسها وزير التجارة والاستثمار تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر في صرفها، بالإضافة إلى التحقق من الممارسات التي لا تتفق مع القواعد المنظمة للصرف كتأخر بعض الجهات في رفع المستندات اللازمة للصرف إلى وزارة المالية والتنسيق في هذا الشأن مع رئيس مجلس الغرف السعودية.

وتقوم اللجنة بوضع الحلول المناسبة لسداد المستحقات بصورة عاجلة، وتضع الآليات التي تكفل عدم تكرار تأخير صرف المستحقات مستقبلاً.

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التعليقات (١)اضف تعليق

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    تعليق

    نا زوجي حسابه مقفل له سنتين ونبي ألمساعده منكم تكفون وكل مايروح البنك يقولون له مهكر ونبي المساعده تكفون

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