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«الخضيري»: نصف المطاعم تستخدم زيوتًا مهدرجة.. وهكذا تكتشفها

«الخضيري»: نصف المطاعم تستخدم زيوتًا مهدرجة.. وهكذا تكتشفها
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تواصل- فريق التحرير:

فجَّر الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، مفاجأة بشأن انتشار المطاعم التي تستخدم الزيوت المهدرجة داخل المملكة، حيث أكد أن ما يقرب من 50% من إجمالي المطاعم يستخدم تلك الزيوت.

وبيَّن أن هناك نسبة من المطاعم تحترم المستهلك بنسبة تقترب من 50% تستخدم الدهون والشحوم والمواد الصحية، وهناك مطاعم لا تستخدم الدهون الصحية.

وعن طريقة اكتشاف هذه المطاعم أوضح عضو اللجنة الوطنية للطب البديل، أن المطاعم التي تستورد لحومها وموادها لا تصمد أثناء فترة النقل والشحن والتخزين، فهي تستخدم الزيوت المهدرجة لكي تحافظ على الصلاحية لفترة أطول.

وتابع قائلاً: “هناك بعض المطاعم الكبيرة والشهيرة تستخدم الزيوت المهدرجة دون الكشف عن أسمائها” لافتاً إلى أن المطاعم التي لديها مصانع داخل البلد ويستخدم منتجات محلية بعيدة عن الشبهات.

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