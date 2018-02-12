مفاجأة مدوية عن سبب سقوط الطائرة الروسية (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

«الإسكان» تطلق شبكة «إيجار».. تعرف على المميزات

«الإسكان» تطلق شبكة «إيجار».. تعرف على المميزات

«المجاهِرة بالمعصية» تكشف تفاصيل مثيرة وحقيقة علاقتها بشخصيات بارزة

«المجاهِرة بالمعصية» تكشف تفاصيل مثيرة وحقيقة علاقتها بشخصيات بارزة

حساب المواطن يرد على شكاوى الدفعة الثالثة.. 3 أسئلة متكررة

حساب المواطن يرد على شكاوى الدفعة الثالثة.. 3 أسئلة متكررة

جموع المصلين يؤدون «صلاة الاستسقاء» في جميع مناطق

جموع المصلين يؤدون «صلاة الاستسقاء» في جميع مناطق

مفاجأة مدوية عن سبب سقوط الطائرة الروسية (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

تواصل السلطات الروسية البحث والتنقيب عن بقايا الطائرة وأشلاء الركاب؛ إذ تمكنت، اليوم الاثنين، من العثور على “الصندوق الأسود” وهو في حالة جيدة.

ونقل مراسل قناة “الإخبارية” في موسكو، عن مصادر، تأكيدها أن فرضية “العمل الإرهابي” قائمة بنسبة كبيرة، وأن الحديث عن سوء الأحوال الجوية غير وارد؛ نظراً لتحسن الأحوال يوم الرحلة.

ودلّل المراسل على الفرضية التي نقلها، باقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في روسيا، حيث اختفت الطائرة من شاشات الرادار بعد إقلاعها بدقائق.

وأوضح أن الطائرة انفجرت بعد إقلاعها بدقيقتين، ولو كان بسبب عطل فني أو تقلبات الأحوال الجوية، لكانت انفجرت بعد إقلاعها على أقل تقدير بنصف ساعة وفق مختصين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

موسكو تكشف: هكذا انتحر الطيار الروسي بعد سقوط طائرته بسوريا

موسكو تكشف: هكذا انتحر الطيار الروسي بعد سقوط طائرته بسوريا

غارات روسية مجنونة على إدلب بسوريا.. ومقتل وإصابة 48 مدنياً

غارات روسية مجنونة على إدلب بسوريا.. ومقتل وإصابة 48 مدنياً

فيديو.. كيف فَسَّر محللون إسقاط «الدبابة الروسية الطائرة» في سوريا؟

فيديو.. كيف فَسَّر محللون إسقاط «الدبابة الروسية الطائرة» في سوريا؟

روسيا تعترف بإسقاط مسلحين لطائرتها الحربية في سوريا

روسيا تعترف بإسقاط مسلحين لطائرتها الحربية في سوريا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«ماجد العتيبي» يروي بشجاعة قصته: من معلم إلى معاق «مبتور القدمين» (حوار خاص)
تقارير وحوارات

«ماجد العتيبي» يروي بشجاعة قصته: من معلم إلى معاق «مبتور القدمين» (حوار خاص)

المزيد
«المجاهِرة بالمعصية» تكشف تفاصيل مثيرة وحقيقة علاقتها بشخصيات بارزة
تقارير وحوارات

«المجاهِرة بالمعصية» تكشف تفاصيل مثيرة وحقيقة علاقتها بشخصيات بارزة

المزيد
الإعلام الخيري في منظور تحليل “SWOT”
مقالات

الإعلام الخيري في منظور تحليل “SWOT”

المزيد
كيف يكون الحياء من الله؟
مقالات

كيف يكون الحياء من الله؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>