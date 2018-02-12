مفاجأة مدوية عن سبب سقوط الطائرة الروسية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تواصل السلطات الروسية البحث والتنقيب عن بقايا الطائرة وأشلاء الركاب؛ إذ تمكنت، اليوم الاثنين، من العثور على “الصندوق الأسود” وهو في حالة جيدة.

ونقل مراسل قناة “الإخبارية” في موسكو، عن مصادر، تأكيدها أن فرضية “العمل الإرهابي” قائمة بنسبة كبيرة، وأن الحديث عن سوء الأحوال الجوية غير وارد؛ نظراً لتحسن الأحوال يوم الرحلة.

ودلّل المراسل على الفرضية التي نقلها، باقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في روسيا، حيث اختفت الطائرة من شاشات الرادار بعد إقلاعها بدقائق.

وأوضح أن الطائرة انفجرت بعد إقلاعها بدقيقتين، ولو كان بسبب عطل فني أو تقلبات الأحوال الجوية، لكانت انفجرت بعد إقلاعها على أقل تقدير بنصف ساعة وفق مختصين.