حقيقة تأخر رحلة لـ«الخطوط السعودية» بسبب انتهاء دوام قائد الطائرة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف عبدالرحمن الطيب، مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي للخطوط السعودية، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل، بشأن تأخر الرحلة (1058) المتجهة من جدة إلى الرياض، بسبب انتهاء دوام قائد الطائرة.

وبين “الطيب” في مداخلة ببرنامج “الراصد” على فضائية الإخبارية أن الرحلة المذكورة تعطلت بسبب عطل فني وليس كما ذكر، مضيفًا: “لا يوجد دوام رسمي لطواقم الطيران، ولكن لديه ساعات عمل متعارف عليها عالمياً في اليوم، وبالتالي الطيار لا يعمل أكثر من 10 ساعات في اليوم”.

وأوضح “الطيار إذا تجاوز عدد الساعات المحددة عالمياً وهي 10، ندخل في مسألة أمان الرحلة وقدرة الطيار على مواصلتها”.

وكانت الرحلة (1058) المتجهة من جدة إلى الرياض، تأخرت نحو أربعة ساعات؛ إذ اشتكى الركاب من وقوع حالات إغماء في صفوفهم، فيما أكد مقدم “برنامج الراصد” أن هذه المشكلة تكررت أكثر مرة.