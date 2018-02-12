حقيقة تأخر رحلة لـ«الخطوط السعودية» بسبب انتهاء دوام قائد الطائرة (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

«الإسكان» تطلق شبكة «إيجار».. تعرف على المميزات

«الإسكان» تطلق شبكة «إيجار».. تعرف على المميزات

«المجاهِرة بالمعصية» تكشف تفاصيل مثيرة وحقيقة علاقتها بشخصيات بارزة

«المجاهِرة بالمعصية» تكشف تفاصيل مثيرة وحقيقة علاقتها بشخصيات بارزة

حساب المواطن يرد على شكاوى الدفعة الثالثة.. 3 أسئلة متكررة

حساب المواطن يرد على شكاوى الدفعة الثالثة.. 3 أسئلة متكررة

جموع المصلين يؤدون «صلاة الاستسقاء» في جميع مناطق

جموع المصلين يؤدون «صلاة الاستسقاء» في جميع مناطق

حقيقة تأخر رحلة لـ«الخطوط السعودية» بسبب انتهاء دوام قائد الطائرة (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

كشف عبدالرحمن الطيب، مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي للخطوط السعودية، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل، بشأن تأخر الرحلة (1058) المتجهة من جدة إلى الرياض، بسبب انتهاء دوام قائد الطائرة.

وبين “الطيب” في مداخلة ببرنامج “الراصد” على فضائية الإخبارية أن الرحلة المذكورة تعطلت بسبب عطل فني وليس كما ذكر، مضيفًا: “لا يوجد دوام رسمي لطواقم الطيران، ولكن لديه ساعات عمل متعارف عليها عالمياً في اليوم، وبالتالي الطيار لا يعمل أكثر من 10 ساعات في اليوم”.

وأوضح “الطيار إذا تجاوز عدد الساعات المحددة عالمياً وهي 10، ندخل في مسألة أمان الرحلة وقدرة الطيار على مواصلتها”.

وكانت الرحلة (1058) المتجهة من جدة إلى الرياض، تأخرت نحو أربعة ساعات؛ إذ اشتكى الركاب من وقوع حالات إغماء في صفوفهم، فيما أكد مقدم “برنامج الراصد” أن هذه المشكلة تكررت أكثر مرة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

روسيا تقصف مناطق المعارضة السورية بعد إسقاط «طائرة» لها (فيديو)

روسيا تقصف مناطق المعارضة السورية بعد إسقاط «طائرة» لها (فيديو)

«الخطوط السعودية» تطلق خدمة إصدار بطاقة صعود الطائرة قبل المغادرة بـ48 ساعة

«الخطوط السعودية» تطلق خدمة إصدار بطاقة صعود الطائرة قبل المغادرة بـ48 ساعة

«الخطوط السعودية» تتيح إصدار بطاقة صعود الطائرة قبل موعد المغادرة بـ 48 ساعة

«الخطوط السعودية» تتيح إصدار بطاقة صعود الطائرة قبل موعد المغادرة بـ 48 ساعة

«الخطوط السعودية» تدشن خدمة جديدة لاستقبال الشكاوى فورياً عبر «واتساب»

«الخطوط السعودية» تدشن خدمة جديدة لاستقبال الشكاوى فورياً عبر «واتساب»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«ماجد العتيبي» يروي بشجاعة قصته: من معلم إلى معاق «مبتور القدمين» (حوار خاص)
تقارير وحوارات

«ماجد العتيبي» يروي بشجاعة قصته: من معلم إلى معاق «مبتور القدمين» (حوار خاص)

المزيد
«المجاهِرة بالمعصية» تكشف تفاصيل مثيرة وحقيقة علاقتها بشخصيات بارزة
تقارير وحوارات

«المجاهِرة بالمعصية» تكشف تفاصيل مثيرة وحقيقة علاقتها بشخصيات بارزة

المزيد
الإعلام الخيري في منظور تحليل “SWOT”
مقالات

الإعلام الخيري في منظور تحليل “SWOT”

المزيد
كيف يكون الحياء من الله؟
مقالات

كيف يكون الحياء من الله؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>