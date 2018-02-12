«عضو شورى» يطالب بإعداد الطلاب للعمل بجميع الحرف والمهن

تواصل- الرياض:

دعا عضو مجلس الشورى الدكتور هاني خاشقجي، وزارة التعلیم، إلى تبني استراتیجیة للمواءمة بین سیاسات التعلیم واحتیاجات سوق العمل، مطالبا بإعداد جیل وطني من المهنیین والحرفیین في مختلف المهن والحرف، ومنها السباكة، والكهرباء، وأعمال التكییف، والنجارة، والحدادة.

وأوضح خاشقجي، أن العمالة الوافدة ما زالت تحتكر هذه المهن وسط غیاب شبه كامل للعمالة الوطنیة، فیما يتخرج كل عام جیش من العاطلین تنقصهم المعرفة والمهارة، وفقاً لـ”الحیاة”.

وقال خاشقجي، إن الجامعات أصبحت مثل آلة التصوير التي تنتج آلاف النسخ المتماثلة من دون مراعاة للاختلافات والفروق الفردية بین الخريجین.