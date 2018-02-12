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%27 من طالبات جامعة الملك فيصل مصابات بـ «السمنة»

%27 من طالبات جامعة الملك فيصل مصابات بـ «السمنة»
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تواصل- متابعات:

أظهرت نتائج أجرتها كلية العلوم الزراعية والأغذية بجامعة الملك فيصل إصابة 26.7 % من طالبات الجامعة بزيادة الوزن والسمنة.

وأوضحت د. نجاة العباد الأستاذ المشارك بقسم علوم الغذاء والتغذية بالجامعة، أن نتائج القياسات الجسمية لدى أغلب الطالبات تقع ضمن المقبول، وأن مستوى معرفتهن الغذائية مرتفع ويبلغ (83.5 %)، ويحصلن عليها من مصادر معرفية متنوعة تبلغ (61.3 %)، وأن مستوى الممارسات الغذائية والحياتية المرتبطة بداء البول السكري متوسط (87.7 %).

لكن بعض الطالبات لديهن عوامل خطورة تزيد من احتمال إصابتهن بداء البول السكري مستقبلاً، بالإضافة إلى أنه يوجد في عائلة 45.8 % من الطالبات، مصاب واحد أو أكثر بداء البول السكري، بحسب ” اليوم”.

وأشارت العباد في محاضرة إلى عوامل الخطورة الغذائية والحياتية المرتبطة بداء البول السكري وعلاقتها ببعض العوامل لدى طالبات جامعة الملك فيصل، لافتة إلى أن محيط الخصر لدى 21 % من الطالبات يعد «عامل خطورة» يزيد من احتمالية إصابتهن بالأمراض المزمنة منها داء البول السكري.

وأوصت الدراسة بناء على النتائج الطالبات بالاستمرار في اتباع الممارسات الغذائية الجيدة والابتعاد عن الممارسات الغذائية السيئة، والاهتمام باتباع الممارسات الصحية مثل الأنشطة الرياضية لتلافي إصابتهن بالمشاكل الصحية، كما اقترحت الدراسة على إدارة الجامعة وضع برنامج تثقيف غذائي بهدف زيادة وعي الطالبات بأهمية التغذية الجيدة والممارسات الصحية.

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