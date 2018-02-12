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بريطانيا.. آلاف المدرسين شاركوا في الغش لتحسين نتائج الامتحانات

بريطانيا.. آلاف المدرسين شاركوا في الغش لتحسين نتائج الامتحانات
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تواصل – سامر محمد:

قالت صحيفة “الجارديان”: ‘‘إن آلاف المدرسين رصدوا خلال ممارستهم الغش في محاولة لتحسين نتائج اختبارات تلاميذهم‘‘.

ووفقا لبيانات حصلت عليها صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية بموجب حرية المعلومات، فإن ما يقرب من 2300 جريمة غش ارتكبت من قبل مدرسين في مؤسسات تعليمية بريطانية بين 2012 و2016م.

وتحدثت الصحيفة، عن أن البيانات تظهر أن التلاميذ عوقبوا بشكل أشد من مدرسيهم فمنهم من رسب في مادة واحدة ومنهم من رسب في جميع المواد بسبب الغش، في حين أن المدرسين عوقبوا إما بالتحذير أو إرسالهم للتدريب وعدد قليل منهم تم وقفه من المشاركة في الامتحانات، كما تظهر البيانات أن أعداد المدرسين الذين تورطوا في الغش تضاعفت 4 مرات في 2016م، مقارنة بما كانت عليه في 2013م.

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