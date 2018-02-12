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«مجاهدي رفحاء» يضبطون آسيويين يلعبون القمار وبحوزتهم بدلة عسكرية

«مجاهدي رفحاء» يضبطون آسيويين يلعبون القمار وبحوزتهم بدلة عسكرية
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت قوات المجاهدين بمحافظة رفحاء، عمالة آسيوية تمارس لعبة القمار في أحد المساكن، وبحوزتهم بدلة عسكرية.

وقال المتحدث باسم قوة المجاهدين بالحدود الشمالية فرحان اللاحقي: “وصلت إلى قوة المجاهدين برفحاء عدة بلاغات تضمنت وجود عمالة آسيوية تمارس لعبة القمار في أحد المساكن التابعة لإحدى الشركات بحي الفيصلية برفحاء، وجرى أخذ التدابير اللازمة حيال البلاغات الواردة”.

وتابع، بدأت قوة المجاهدين بالتحري عن العمالة ومراقبتهم، وعند التأكد من ممارستهم اللعبة الممنوعة باغتت مسكنهم، وتم ضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم أوراق لعب القمار ومبلغ مالي، كما وجد لديهم بدلة عسكرية، وتم إعداد الإجراءات النظامية، وتسليم القضية لجهة الاختصاص.

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