«ستريت جورنال»: الحياة تعود لطبيعتها في «الريتز كارلتون»

تواصل – سامر محمد:

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية: ‘‘إن فندق “الريتز كارلتون” فتح أبوابه أمس الأحد كفندق، مما يعني انتهاء مرحلة من مراحل مكافحة الفساد وبداية حقبة جديدة‘‘.

وأشارت إلى أن الزوار الأوائل للفندق وصلوا إليه ووجدوا أن القليل بالكاد قد تغير، فما زال يتميز بجمال أرضيته وتحفه.

وأكدت المتحدثة باسم سفارة المملكة في واشنطن أن قيادة المملكة ملتزمة باجتثاث الفساد من أجل ضمان الشفافية والازدهار وبيئة استثمارية صحية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في اليوم الأول من عودة الفندق للعمل العادي، كان هناك 125 حجزا، مع توقعات بمزيد من الحجوزات.