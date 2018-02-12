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لمنع ظهور الهالات السوداء حول العينيين.. إليكي النصائح التالية

لمنع ظهور الهالات السوداء حول العينيين.. إليكي النصائح التالية
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تواصل – متابعات:

كشف موقع “بولد سكاي”، المتخصص في الشؤون الطبية، عن عدد من النصائح؛ الهامة للنساء، اللاتي تعاني من ظهور هالات سوداء حول أعينهن دون أن تعرف السبب في ذلك.

وبحسب الموقع فإن هناك بعض العادات الشائعة التي تتسبب في تلك الهالات والتي يمكن تجنبها وفقا للنصائح الآتية:

– تؤدي قلة النوم إلى تباطؤ الدورة الدموية ما يؤدي إلى ظهور حالات سوداء حول العين. وهذا عامل لا يؤدي فقط لظهور هذا النوع من الهالات وإنما لمشكلات أخرى متعلقة بالجلد.

– عدم إزالة ماكياج العين بشكل صحيح قبل النوم أو بطريقة غير سليمة أو خشنة يؤدي إلى تلف الجلد وبالتالي تغير لونه، ولذلك يفضل إزالة الماكياج بطريقة لطيفة.

– وجدت عدد من الدراسات صلة بين الجفاف والهالات السوداء، ومن المعروف أن الجفاف يجعل هذه الحالات أكثر وضوحا ويجعل الجلد تحت العينين جافا وأكثر خشونة.

– يؤدي فرك العينين كثيرًا إلى الإضرار بالجلد وتغيير لونه؛ لأن الجلد الحساس تحت العينين عرضة للتلف، وبالتالي فرك العينين يسبب التهابات تؤدي إلى سواد الجلد.

– التعرض لأشعة الشمس المباشرة يمكن أن يؤثر سلبا على حالة البشرة الحساسة تحت العينين، كما يتسبب في تغير لون الجلد وظهور علامات شيخوخة مبكرة، ولمنع حدوث ذلك، تأكد من وقاية عينيك من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

– غسل الوجه بماء ساخن يؤدي إلى تصبغ منطقة الجلد الحساس تحت العينين، وبالتالي ظهور الهالات السوداء.

– النوم على البطن يتسبب في احتباس السوائل تحت العينين، ما يؤدي إلى هالات قبيحة وبارزة. تجنب ذلك دائما لمنع الهالات السوداء وانتفاخ العينين.

– الاستخدام السيء لمنتجات العناية بالعين يؤدي إلى مشكلات كثيرة، لذلك فمن المهم اختيار كريمات لا تسبب أضرارًا على جلد العينين الرقيق، وينصح بوضعها بطريقة تحقق أفضل امتصاص ونتائج فعالة.

 

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