الرياض.. إزالة مزروعات تسقى بمياه الصرف على ضفتي «وادي حنيفة»

تواصل – فريق التحرير:

أكدت إمارة مِنْطَقَة الرِّيَاض، أنه تَمَّت إِزَالَة مزروعات الخضار المخالفة التي تُسقى بمياه الصرف الصِحِّيّ فِي المزارع الواقعة على ضفتي وادي حنيفة؛ بعد تَوْجِيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير المِنْطَقَة بإزالتها.

وأَضَافَت إمارة المِنْطَقَة عبر حسابها بموقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر”، أن أمير الرِّيَاض وجه أَيْضاً اللَّجْنَة المعنية المكونة من عِدَّة جهات بمراقبة تلك المزارع، وتكثيف الجولات الميدانية الأسبوعية لمراقبة مزارع الخضار؛ وَذَلِكَ لِمنعهم من العودة لمزاولة هذا النشاط المخالف.