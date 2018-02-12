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بعد واقعة «الجثة المجمدة».. «الكويت»: ما أشيع عن العمالة الفلبينية محض افتراء
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تواصل – متابعة:

نفت وَزَارَة الدَّاخِلِيَّة الكُوِيتِيّة الأنباء المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، بِشَأْنِ إساءة معاملة العَمَالَة الفلبينية، مُؤكّدَةً أن كل الجاليات المقيمة فِي دولة الكويت لها كل التقدير والاحترام، ويتم التعامل معها بمسطرة واحدة على أساس القانون.

وأَضَافَت، أن مَا أُشيع عن سحب رجال الأمن للعَمَالَة المنزلية الفلبينية من منازل المواطنين وتسليمهم إِلَى السفارة الفلبينية لدى الكويت، محض افتراء ولا أساس له من الصحة.

وَأَكَّدَت الإِدَارَة العَامَّة للعلاقات والإِعْلَام الأمني بوَزَارَة الدَّاخِلِيَّة فِي ‘‘بيان‘‘ صحفي، أن تلك الإشاعة عن العَمَالَة الفلبينية عارية من الصحة تَمَاماً ولا تستند إِلَى أَيْ دليل.

وكان الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، قد أَصْدَرَ يوم الْجُمُعَة الماضي أمراً بإجلاء العَمَالَة الفلبينية المقيمة فِي الكويت خلال 72 ساعة، على خلفية اكتشاف جثة عاملة فلبينية داخل ثلاجة ظلّت بها لمدة عام بمِنْطَقَة السالمية.

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