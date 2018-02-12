علماء أمريكيون يكتشفون علاجاً فعالاً في أجساد النمل

تواصل – وكالات:

قال علماء من جامعة كارولاينا الشمالية، إن أجسام النّمل قادرة على قمع شَتَّى الالتهابات لوجود الدملمف وَهُوَ “سائل يحل مكان الدم فِي جهاز الدوران لدى بعض مفصليات الأرجل كالنّمل”، ويتكون من الدم واللمف، وَفْقاً لـ”روسيا الْيَوْم”.

ويحتوي هذا المركب الطَبِيعِيّ على عدد كبير من مضادات البكتيريا المسببة للأمراض؛ وَهُوَ مَا يُشِير إِلَى إمكانية إِنْتَاج مضاد حيوي فعال من النمل.

وَأكَّدَ البيولوجيون، أن وجود مضادات الجراثيم فِي تركيبة الغطاء الخارجي لجسم النّمل، يفسر المقاومة العَالِية لأنواع البكتيريا المختلفة لدى هذه الحشرات النشيطة.

ويخطط العلماء لإِنْتَاج مضادات حيوية من سوائل أجسام النمل المعروفة، بعد دراسة فعاليتها فِي قتل البكتيريا والجراثيم التي تصيب البشر، وإِنْتَاج أدوية تختلف جذرياً عن كل العقاقير المستخدمة حَالِيّاً.