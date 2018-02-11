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التعليم: إيقاف القبول في 28 برنامجاً أكاديمياً ضمن التعليم الأهلي

التعليم: إيقاف القبول في 28 برنامجاً أكاديمياً ضمن التعليم الأهلي
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تواصل – واس:

اطلع وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى على التقرير الختامي لمشروع متابعة وتقييم أداء الجامعات والكليات الأهلية، والتي بلغ عدد برامجها الأكاديمية مائتين واثنين وعشرين برنامجاً موزعة على كافة مناطق المملكة تم زيارتها وتقييم أدائها ، شملت تلك البرامج (86) برنامجاً صحياً ، و(62) برنامجاً علمياً، و(74) برنامجاً إنسانياً .

وتلقى المشرف العام على وكالة التعليم الأهلي الدكتور سعد آل فهيد، والمشرف العام على المشروع، وزملاءه في الإدارة العامة للتعليم الأهلي العالي، وكافة المستشارين والخبراء والطاقم الإداري المساند الذين شاركوا في أعمال هذا المشروع، شكر وتقدير معالي وزير التعليم، وتوجيهه بضرورة استمرارية المتابعة بالتعاون مع الجامعات الحكومية و الأهلية والجهات ذات العلاقة كهيئة تقويم التعليم وصولاً للهدف المشترك في الارتقاء بمخرجات تلك المؤسسات الأكاديمية.

في ذات السياق كشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي عن صدور قرارات بإيقاف القبول في ثمانية وعشرين برنامجاً أكاديميا، رصد عليها ملاحظات تخل بالعملية التعليمية وجودة الأداء فيها .

وأبان العصيمي أن إيقاف القبول شمل عشرين برنامجاً صحياً، وأربعة برامج إنسانية، وأربعة برامج علمية، مع متابعة الوزارة لخطط التحسين لتصحيح أوضاعها أو إغلاقها نهائياً في حال عدم تحسن أدائها، مشيراً إلى أنه سيتم التنويه عن هذه البرامج في موقع الوزارة الإلكتروني .

وأشار المتحدث الرسمي إلى ستمرار الوزارة في متابعة الأداء وتقديم الدعم لمؤسسات التعليم الأهلي العالي للقيام بدورها في سد احتياجات سوق العمل لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، والتوجيه كذلك بضرورة استمرارية المتابعة بالتعاون مع الجامعات الحكومية والأهلية والجهات ذات العلاقة كهيئة تقويم التعليم وصولاً للهدف المشترك في الارتقاء بمخرجات تلك المؤسسات الأكاديمية .

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