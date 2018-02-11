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مصرع جميع ركاب الطائرة الروسية

مصرع جميع ركاب الطائرة الروسية
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تواصل – رويترز:

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر بخدمات الطوارئ، قوله إن طائرة تشغلها شركة ساراتوف الروسية للطيران سقطت قرب موسكو، اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 71 شخصاً، وقدم الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين تعازيه لجميع أُسَر الضحايا.

وتحطمت طائرة ركاب روسية، اليوم الأحد، بعد إقلاعها من موسكو وعلى متنها 71 شخصاً.

وأكد مصدر في وزارة الطوارئ الروسية أنه تم العثور على حطام طائرة الركاب من طراز “إن-148” بالقرب من مدينة رامينسكويي بمقاطعة موسكو، وأنه لا ناجين في الكارثة، وقال مصدر في الوزارة: إن الطائرة المنكوبة تم العثور عليها من الجو وسقطت في حقل بالقرب من مدينة رامينسكويي.

وذكر مصدر مطلع أن حطام الطائرة المنكوبة متناثر في دائرة نصف قطرها حوالي كيلومترين، وأنه لا آثار لحريق في المكان. وفتحت لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية ملفاً جنائياً فور وقوع الحادث.

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