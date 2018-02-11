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أمانة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة في 4 مجالات

أمانة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة في 4 مجالات
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تواصل- واس:

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن فتح باب التقديم لشغل وظائف شاغرة (هندسية، ورقابية، وصحية، وإدارية، ومحاسبة) للرجال والنساء، من يوم غد الاثنين وتستمر لمدة خمسة أيام.

وأوضح مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والمشرف العام على الموارد البشرية في الأمانة محمد بن عبدالله الشعيبي أن الوظائف الشاغرة المتاحة والمطلوب شغلها هي وظائف “هندسية” على برنامج التشغيل والصيانة، ووظائف “مراقب صحي” على برنامج تحسين الرقابة الصحية، ووظائف بمسمى “مراقبة” ، و”محاسبة” ، و”إدارية” على برنامج الرقابة النسائية.

وبين الشعيبي أن على جميع الراغبين بشغل هذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط والخبرات الموضحة في موقع أمانة الشرقية التقدم عبر موقع الأمانة الإلكتروني www.eamana.gov.sa، على أن يكون المتقدم من المسجلين لدى ديوان الخدمة المدنية ببرنامج ( ساعد/جدارة)، لافتاً الانتباه إلى أنه سيتم إجراء الاختبار والمقابلة الشخصية لمن اجتاز الاختبار ، وأنه سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط المطلوبة.

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