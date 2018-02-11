ابتزهنّ لارتكاب الفاحشة فأحرقن سيارته.. تفاصيل واقعة مثيرة بمصر

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أشعل بداخلهما غضب الأنثى فأشعلا النيران بسيارته.. هذا هو ملخص ما حدث في إحدى مدن محافظة البحيرة (شمالي مصر)، حيث أقدمت 3 طالبات على إحراق سيارة شخص، انتقاماً منه، بعد أن ابتزهن وعرض صورهن على موقع “فيسبوك” لإجبارهن على فعل الفاحشة معه، لكن النيران امتدت لتطال سيارة أخرى كانت مجاورة لسيارة الشخص المستهدف.

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن البحيرة بلاغاً باشتعال النيران بسيارتين، في مركز “بدر”، وبالانتقال تبين أن إحداهما مملوكة لـ”ع.غ”، 35 سنة، والأخرى مملوكة لـ”س.ض”، 37 سنة، وأن النيران اشتعلت بهما، حال توقفهما أسفل مسكنهما، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات.

وقرر مالكا السيارتين أنهما اكتشفا اشتعال النيران بهما ولم يعللا سبباً لذلك، وأضافا باحتراق السيارتين بالكامل، ولم يتهما أحداً بالتسبب في الحريق.

وتوصلت التحريات إلى قيام 3 طالبات بارتكاب الواقعة، بسبب قيام مالك السيارة الأولى بالتشهير بهن وعرض صورهن على موقع «فيسبوك» وابتزازهن لارتكاب الفاحشة معهن، وأن المتهمات اتفقن على إضرام النيران في السيارة الخاصة به للانتقام منه، وقمن بإعداد زجاجة تحتوي على بنزين، وتوجهت اثنتان منهما بتحريض من الثالثة، وسكبتا البنزين وأشعلتا النيران في سيارة المتهم، ما أدى لاحتراقها بالكامل، وامتدت النيران للسيارة الثانية، بحسب صحيفة “المصري اليوم”.

تم ضبط المتهمات الثلاث واعترفن بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم عرضهن على النيابة العامة المصرية للتحقيق.