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«الغذاء والدواء» تحذر من عبارة «مياه مخصصة للأطفال»: ممنوع

«الغذاء والدواء» تحذر من عبارة «مياه مخصصة للأطفال»: ممنوع
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تواصل – فريق التحرير:

شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أهمية التزام مستوردي ومصنّعي مياه الشرب المعبأة بعدم وضع عبارات أو صور أو علامات للدلالة على تخصيص تلك المياه للرضع والأطفال.

ونوّهت الهيئة إلى أنها لاحظت في الأسواق المحلية وجود منتجات مياه شرب معبأة من إنتاج مصانع محلية وبعضها مستوردة وضعت على بطاقة بياناتها الإيضاحية عبارات وصور وعلامات كدلالة لتخصيص تلك المياه للرضع والأطفال، موضحة أن ذلك غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، ومخالفة للتشريعات الدولية التي تنص على أنه لا حاجة لاستخدام مياه مخصصة لتحضير أغذية الرضع والأطفال.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أصدرت تعميماً للغرف التجارية الصناعية بتاريخ 10/02/1439هـ، بمنح مهلة لمستوردي ومصنّعي مياه الشرب المعبأة داخل المملكة لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر، مشيرة إلى أنها ستمنع بعد انتهاء المهلة عرض وتداول وإنتاج المياه المعبأة الموسومة بأي إيحاءات أو صور أو عبارات بأنها مخصصة للرضع والأطفال، وتتخذ حيالهم الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام.

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