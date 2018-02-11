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مقياس حرارة يتنبأ بالأنفلونزا قبل أسبوع من ظهورها

مقياس حرارة يتنبأ بالأنفلونزا قبل أسبوع من ظهورها
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تواصل- وكالات:

اختبر فريق من الباحثين بجامعة “أيوا” الأمريكية نهجاً بحثياً جديداً لقياس معدلات انتشار الأنفلونزا عند أشخاص بعينهم أو في منطقة معينة.

ويمكن قياس معدلات انتشار الأنفلونزا عن طريق تسجيل بيانات جهاز مقياس حرارة إلكتروني ترمومتر متصل بهاتف محمول.

ويقول الباحثون إن هذه التقنية يمكنها أن تساعد في تحسين القدرة على التنبؤ بتفشي بعض الأوبئة لمكافحتها والتصدي لها.

التنبؤ قبل أسبوع

ونقل الموقع الإلكتروني “ساينس ديلي” المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن الباحث أرون ميلر المتخصص في علوم الكمبيوتر بجامعة أيوا قوله: “وجدنا أن البيانات التي نحصل عليها من مقياس الحرارة الذكي ترتبط بصورة كبيرة بالمعلومات التي نتوصل إليها من الأنظمة التقليدية لمتابعة الصحة العامة، ومن الممكن استخدامها لتحسين جهود التنبؤ بأنشطة أمراض مثل الأنفلونزا، بل وتقديم تحذيرات حول تغير أنشطة المرض قبل حدوث التغيير بأسبوع على سبيل المثال”.

وفي إطار الدراسة، قام فريق البحث بتجميع 8 ملايين قراءة من 450 ألف جهاز قياس حرارة إلكتروني مستقل بين أغسطس 2015 وديسمبر 2017، ويتولى الترمومتر الذكي تشفير هوية الهواتف المحمولة حفاظاً على خصوصية المشاركين في التجربة، ويتيح إمكانية حجب البيانات الخاصة بعمر ونوع المشارك.

مصدر جديد للمعلومات
وجمعت البيانات من خمسين ولاية أمريكية، وصنفت لتحديد أنشطة انتشار الأنفلونزا حسب كل منطقة وفئة عمرية مختلفة.

وقال الباحث فيليب بولغرين المشارك في الدراسة إن “النتائج التي توصلنا إليها تكشف أن الترمومترات الذكية يمكن أن تكون مصدراً جديداً للمعلومات، للتنبؤ بمعدلات انتشار الأنفلونزا بشكل أفضل من المناهج القياسية المعمول بها”.

وأوضح أن “القدرة على معرفة فترات الإصابة بالحمى ومعدلات تكرارها يمكن أن تساعدنا في اكتساب مزيد من المعلومات عن مواسم تفشي الأنفلونزا مع بدء ظهورها، وكذلك غيرها من الأوبئة المعدية”.

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