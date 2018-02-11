«تداول» تحتفي بإدراج صندوق «جدوى ريت»

تواصل – واس:

احتفلت شركة السوق المالية السعودية “تداول” وشركة جدوى للاستثمار، اليوم الأحد، بإدراج صندوق جدوى ريت السعودية لينضم إلى قائمة الصناديق المدرجة في السوق المالية السعودية كعاشر صندوق استثمار ضمن قطاع صناديق الاستثمار العقارية “المتداولة، وذلك بحضور المدير التنفيذي “لتداول” خالد بن عبد الله الحصان، و العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لجدوى للاستثمار طارق السديري.

وأكد الحصان، في كلمته خلال الحفل، حرص “تداول” على تحفيز وتنويع الأصول المتداولة في السوق المالية، مضيفا أن شركة السوق المالية السعودية “تداول” تعمل وبشكل وثيق مع الجهات المعنية على أن تصبح السوق المالية السعودية، السوق الرئيسية إقليميا ومن أهم عشرة أسواق على مستوى العالم، بحيث تصبح متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.

وعد المدير التنفيذي لـ”تداول” إطلاق صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) أحد أهم المعايير التي سعينا إلى تحقيقها لتطوير السوق المالية السعودية بما يتماشى مع المعايير العالمية ومع رؤية المملكة 2030.”

من جهته، قدم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لجدوى للاستثمار شكره لهيئة السوق المالية “تداول” على جهودهما في دعم إجراءات طرح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

وبيَّن السدير أن صندوق جدوى هو الصندوق الثاني للشركة بعد صندوق جدوى ريت الحرمين، ويهدف إلى منح المستثمرين فرصة الاستثمار في عقارات مدرة للدخل ومتنوعة في المدن الرئيسية الأخرى بالمملكة، ومن خلال تملك أصول في قطاعات عقارية مختلفة”.