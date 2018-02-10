وفاة 4 أشخاص في تصادم بـ«قباء»

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توفي أربعة أشخاص، وتفحم اثنين منهم، بعد تصادم مركبتين في قباء، جنوب الطائف.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر في الطائف، شادي بن عابد الثبيتي، أمس السبت، إن غرفة العمليات تلقت البلاغ، ووجهت أربعة فرق إسعافية وفرقة تدخل سريع وفرقة نقل غير إسعافي من مركز قباء.

وأضاف أنه عند وصول اول فرقة بواقع استجابة 4 دقائق، وإعطاء صورة أولية للحادث، لوحظ ان إحدى المركبات مشتعلة بالنار وبداخلها شخصين، تفحم جسداهما إثر الحريق المندلع بالمركبة، فيما كان هناك حالة وفاة بالمركبة الأخرى، وحالة خطيرة، نقلت عن طريق الفرقة الاسعافية للمستشفى، وعند وصولها انتقلت إلى رحمة الله.

وأوضح أنه تم نقل حثتي المتوفين عن طريق النقل غير الإسعافي التابع لهيئة الهلال الأحمر بقباء، إلى مستشفى قياء العام.