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تنبيهات من أمطار رعدية وأتربة على تبوك.. والدفاع المدني يحذر

تنبيهات من أمطار رعدية وأتربة على تبوك.. والدفاع المدني يحذر
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سكان منطقة تبوك من احتمالية هطول أمطار رعدية وهبوب رياح مثيرة للأتربة، لاسيما على الأجزاء الساحلية والطرق السريعة.

وقالت الهيئة، إن تلك الحالة من المتوقع أن تبدأ من الساعة الـ09:00 صباح الأحد الموافق 25-5-1439 هـ، على أن تنتهي الساعة الـ21:00، الأربعاء الموافق 28-5-1439 هـ.

بدوره، قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك، النقيب عبدالعزيز بن فرحان الشمري، إن الأتربة المثارة من المنتظر أن تسبب تدهورا في الرؤية الأفقية بشكل كبير، داعيا المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة، والابتعاد عن مجاري السيول في حالة تساقط الأمطار، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، وكذلك مراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية. كما تأمل من الجميع متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها.

 

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