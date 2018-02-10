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662 ألف طالب يغيبون عن الامتحانات في الهند بعد قرار الحكومة محاربة الغش

662 ألف طالب يغيبون عن الامتحانات في الهند بعد قرار الحكومة محاربة الغش
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تواصل- سامر محمد:

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية: إنه وبعد دخول اليوم الرابع من الامتحانات السنوية في ولاية “أوتار برادش” اكتشفت الحكومة أن 661 ألفا و643 طالبا أي نحو 10% من مجموع الطلاب المسجلين تغيبوا عن حضور الامتحانات.

وأشار مسؤول حكومي أن السبب في ذلك يعود إلى قيام الحكومة بتصعيد جهودها لمكافحة الغش ومواجهة مافيا التعليم عبر وضع كاميرات مراقبة والدفع بقوات من الشرطة للقبض على الغشاشين.

وأضافت الصحيفة أن مستويات التعليم في مدارس الهند ضعيفة وعمليات الغش كانت واسعة خلال السنوات الأخيرة، ويحتاج الطلاب في بعض الأحيان للحصول على أكثر من 99% لدخول الجامعات وتتم رشوة القائمين على مراقبة الامتحانات وتسريب الإجابات.

وتحدثت الصحيفة عن أنه في غياب خيار الغش اختار الآلاف من الطلاب ألا يحضروا الامتحانات، ومع ذلك رصدت عمليات غش، ففي مدرسة تم رصد مدرس وهو يملي الإجابات على الطلاب على الرغم من وجود كاميرا المراقبة، وفي حالة أخرى اعتقل 5 أشخاص بينهم مدير مدرسة لتسهيل الغش الجماعي.

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