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رسالة «واتس آب» تنقذ حياة زوجين ضلا الطريق

رسالة «واتس آب» تنقذ حياة زوجين ضلا الطريق
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تواصل – فربق التحرير:

أنقذ تطبيق “واتس اب”، حياة زوجين آسيوين، بعد أن ضلا طريق العودة خلال رحلة استكشافية في إمارة رأس الخيمة في الإمارات.

وأوضح رئیس قسم الإسعاف والإنقاذ بالإمارة الرائد طارق الشرھان، أنه بعد بلاغ لغرفة العملیات الساعة 6 مساء من الزوجین بأنھما ضلا الطريق في أحد الجبال، تم تشكیل فريق عمل من 7 من المسعفین والمنقذين توجھوا لإنقاذ الزوجین، بسیارتي إسعاف وأخرى للإنقاذ مخصصة للمناطق الجبلیة.

وأضاف، أنه تم التواصل مع الزوجین وأرسلا موقعھما عبر تطبیق “واتس آب” ثم انقطع الإرسال بعدھا، فاستمر الفريق في البحث عنھما بمساعدة جناح الجو لمدة 3 ساعات متواصلة، ومن خلال رسالة الموقع التي أرسلھا الزوجان، تمكن الفريق من الوصول إلیھما.

وأشار الشرھان إلى أنھما تلقیا الاسعافات الأولیة، ثم نزلا عقب ذلك إلى مركبتھما في أسفل الجبل، حیث، ونظرا لأنھما يقیمان في إمارة أخرى ولیسا على دراية تبین أنھما في رحلة استكشافیة منذ الساعة 9 صباحا بالمنطقة، ضلا الطريق أثناء توجھھما لمركبتھما.

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