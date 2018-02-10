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بالفيديو.. ميليشيا «الحشد الشعبي» تقتل أهل السنة في العراق بأسلحة أمريكية

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تواصل – فريق التحرير:

سلَّط تقرير مصور لقناة “وصال” الضوءَ على الانتهاكات بحق أهل السنة في العراق من جانب ميليشيات “الحشد الشعبي”؛ إذ أنها تستخدم أسلحة أمريكية -زودت بها واشنطن العراق- في قتل المدنيين.

وأشار التقرير إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي وجَّه اتهامات للإدارة الأمريكية بالتغاضي عن تسليم حكومة حيدر العبادي، أسلحة أمريكية متطورة للميليشيات الموالية لإيران في حربها ضد “تنظيم داعش”، والتي استغلتها ضد المدنيين.

يشار إلى أن ميليشيا “الحشد” -شيعية موالية لإيران ويقودها الحرس الثوري- ارتكبت عشرات المجازر بحق أهل السنة المدنيين تحت غطاء الحرب على “تنظيم داعش”.

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