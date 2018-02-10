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«السلمي» يوضح حكم مَن حلف وحنث ناسياً أو مخطئاً (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

قال الشيخ عبدالله السلمي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء؛ تعليقاً على حكم مَنْ فَعَل ما حلف عليه ناسياً أو مخطئاً: إنه “ليس عليه شيء”.

وأضاف “السلمي” في برنامج “يستفتونك” على فضائية “الرسالة”: “الذي عليه جمهور أهل العلم من السلف والخلف، أن الإنسان إذا حلف ثم حنث ناسياً، فليس عليه شيء”، مستشهداً بقول الله: “ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا”.

وأوضح أن “الله لا يؤاخذ العبد إذا فعل ناسياً فيما هو منهي عن فعله، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، أن باب المأمورات يجب على الإنسان أن يفعله ولو نسي بطلت”.

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