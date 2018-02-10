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مصادر: انخفاض فاتورة الاستقدام والتأجير اليومي والشهري.. بعد هذا الإجراء

مصادر: انخفاض فاتورة الاستقدام والتأجير اليومي والشهري.. بعد هذا الإجراء
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تواصل – متابعات

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تعكف مع عدة جهات حكومية لإصدار لائحة عقوبات ونظام خاص للحد من تلاعب السماسرة في عمليات استقدام العمالة المنزلية من مختلف الدول.

ووفقاً لـ”المدينة” فمن المتوقع أن تُسهم هذه اللائحة في حالة إقرارها في الحد من ارتفاع فاتورة الاستقدام، بعد أن شهدت ارتفاعا في السنوات الأخيرة، ومبالغات في نقل الكفالة والتأجير اليومي والشهري.

كما يجري العمل حالياً على تطوير عقود الارتباط بين مكاتب الإرسال ومكاتب الاستقدام بالمملكة بما يضمن حقوق أصحاب العمل في حال إخلال عمال الخدمة المنزلية في العقود المبرمة بينهم وبين أصحاب العمل.

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