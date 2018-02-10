«أردوغان» يعلن سقوط مروحية عسكرية تركية في سوريا

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، -منذ قليل-، عن سقوط طائرة مروحية عسكرية تركية في أجواء مدينة عفرين السورية.

وقال “أردوغان” -بحسب وكالة “الأناضول”-: “إن الطائرة سقطت أثناء تنفيذ مهمات في عفرين ضمن علمية (غصن الزيتون)”، متوعداً “الفاعلين بالرد أضعافاً مضاعفة”. ولم يحدد الرئيس التركي الجهة التي تمكنت من إسقاط المقاتلة التركية.

يأتي ذلك بعد ساعات من سقوط مقاتلة صهيونية في سوريا؛ إذ تمكنت دفاعات “نظام الأسد” وإيران من إسقاط المقاتلة من طراز “إف -16” بعد قصفها مطار عسكري.

وكانت تركيا أطلقت عملية عسكرية في “عفرين السورية” ضد قوات وحدات حماية الشعب الكردية بالتعاون مع الجيش السوري الحرّ، لطرد القوات الكردية من المدينة.