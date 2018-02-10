«أردوغان» يعلن سقوط مروحية عسكرية تركية في سوريا

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

الأمن العام يوضح حقيقة تغيير السرعات على بعض الطرق السريعة

الأمن العام يوضح حقيقة تغيير السرعات على بعض الطرق السريعة

حساب المواطن: غدًا إيداع الدفعة الثالثة.. والمهلة الأخيرة للتسجيل بالرابعة

حساب المواطن: غدًا إيداع الدفعة الثالثة.. والمهلة الأخيرة للتسجيل بالرابعة

اشتباكات «إيرانية – صهيونية» بسوريا.. وإسقاط إف 16 وطائرة بدون طيار

اشتباكات «إيرانية – صهيونية» بسوريا.. وإسقاط إف 16 وطائرة بدون طيار

شرطة جدة تطيح بـ«لمياء القرني» المجاهرة بالمعصية

شرطة جدة تطيح بـ«لمياء القرني» المجاهرة بالمعصية

«أردوغان» يعلن سقوط مروحية عسكرية تركية في سوريا

«أردوغان» يعلن سقوط مروحية عسكرية تركية في سوريا
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، -منذ قليل-، عن سقوط طائرة مروحية عسكرية تركية في أجواء مدينة عفرين السورية.

وقال “أردوغان” -بحسب وكالة “الأناضول”-: “إن الطائرة سقطت أثناء تنفيذ مهمات في عفرين ضمن علمية (غصن الزيتون)”، متوعداً “الفاعلين بالرد أضعافاً مضاعفة”. ولم يحدد الرئيس التركي الجهة التي تمكنت من إسقاط المقاتلة التركية.

يأتي ذلك بعد ساعات من سقوط مقاتلة صهيونية في سوريا؛ إذ تمكنت دفاعات “نظام الأسد” وإيران من إسقاط المقاتلة من طراز “إف -16” بعد قصفها مطار عسكري.

وكانت تركيا أطلقت عملية عسكرية في “عفرين السورية” ضد قوات وحدات حماية الشعب الكردية بالتعاون مع الجيش السوري الحرّ، لطرد القوات الكردية من المدينة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بينهم 58 طفلاً.. سقوط أكبر عدد قتلى في سوريا منذ 3 سنوات

بينهم 58 طفلاً.. سقوط أكبر عدد قتلى في سوريا منذ 3 سنوات

التحالف الدولي يقتل 100 من قوات «الأسد» بسوريا

التحالف الدولي يقتل 100 من قوات «الأسد» بسوريا

«التحالف الدولي» يشن ضربات ضد قوات موالية لنظام الأسد

«التحالف الدولي» يشن ضربات ضد قوات موالية لنظام الأسد

«نيويورك تايمز»: روسيا تمد أذرعها إلى ليبيا مستغلة غياب أمريكا

«نيويورك تايمز»: روسيا تمد أذرعها إلى ليبيا مستغلة غياب أمريكا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

المناوبة خلف جدار الجمجمة
تدوينات حرة

المناوبة خلف جدار الجمجمة

المزيد
توقف عن استخدام برامج التواصل الاجتماعي الان!
مقالات

توقف عن استخدام برامج التواصل الاجتماعي الان!

المزيد
بعد فاجعة وفاة «طفلة الأحساء».. «العجلان» لـ«تواصل»: ضعف تطبيق الأنظمة سبب ظاهرة «التسول»
تقارير وحوارات

بعد فاجعة وفاة «طفلة الأحساء».. «العجلان» لـ«تواصل»: ضعف تطبيق الأنظمة سبب ظاهرة «التسول»

المزيد
أول توضيح من «العمل» عن «الفاتورة المجمعة».. وردّ شديد من أصحاب المنشآت
تقارير وحوارات

أول توضيح من «العمل» عن «الفاتورة المجمعة».. وردّ شديد من أصحاب المنشآت

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>