«الهيئة» و«شرطة الرياض» يضبطان مصنع خمور.. وإتلاف 16 ألف لتر (صور)

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت “هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر” بالتعاون مع شرطة منطقة الرياض، مصنعاً للمسكرات داخل أحد أحياء الرياض، وأوقفت 6 أشخاص يديرونه.

وقال المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر: إن “أحد مراكز الهيئة بمدينة الرياض تلقى بلاغاً عن موقع المصنع داخل نطاق عمله، وقام بإكمال ما يلزم بالتنسيق مع الشرطة”.

وأضاف “السبر”: “أسفر التعاون والتنسيق المستمر بين (الهيئة) وشرطة الرياض؛ عن ضبط وإتلاف مصنع للخمور والمسكرات داخل أحد الأحياء بمدينة الرياض، تديره مجموعة من المواطنين والمقيمين (٣ مواطنين و٣ عمالة وافدة يقيمون بصورة غير نظامية)”.

وأشار متحدث فرع الهيئة بالرياض، إلى أنه “وجد بداخله -المصنع- أدوات تصنيع الخمور، وكميات من الخمور تجاوزت 16216 لتراً جاهزة للترويج، جرى ضبطها وإتلافها”.