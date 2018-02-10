«جمعية عون» تروي لـ«تواصل» تفاصيل العثور على جثماني طياري «ثمامة الرياض»

تواصل – خالد السالم:

روى عضو في ‏جمعية عون للبحث والإنقاذ، تفاصيل العثور على جثماني الطيارين المفقودين في تحطم طائرة شراعية شرق مطار الثمامة بالرياض.

وقال “عضو جمعية عون” في تصريحات خاصة لـ”تواصل”: “إن الجمعية تلقت بلاغاً بسقوط الطائرة الشرعية من زملاء المفقودين، وذلك بعدما تبلغ مركز شرطة الثمامة”، مؤكداً أنه تم تشكيل فريق بحثي بعد دراسة الحالة بشكلٍ عاجل من لجنة إقرار المشاركات.

وأضاف: “تحرك الفريق بعدد ٣٣ سيارة و٣ طيارين، وبعد أخذ المعلومات في الميدان من قبل الشرطة وأهل المفقود وبناءً على ما ورد من إحداثيات لجوالات المفقودين باشر الفريق توزيع الأعضاء ووضع خطة البحث من قبل الكنترول الميداني”.

وأشار “عضو جمعية عون” إلى العثور على جثماني الطيارين المفقودين بعد ساعة من البحث؛ إذ تم التأكد من وفاتهم عقب معاينتهم من جانب أحد أعضاء فريق البحث.

وأكد أنه “تم الاتصال بالشرطة وإعطائهم إحداثية حطام الطائرة وعند وصول فرق الشرطة والدفاع المدني تم تسليمهم الموقع”.

وحول ظروف البحث، لفت “عضو جمعية عون” إلى أنها “كانت صعبة من ناحيتين، أولاً لصعوبة البحث ليلاً، وثانياً هو الأهم لوعورة المنطقة ووجود كثير من مجاري السيول الوعرة، وكثرة النباتات والحشائش التي تعيق عملية البحث وتأخرها”.

يشار إلى أن “جمعية عون” تتبع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتختص بالبحث عن المفقودين في الصحراء وذلك من خلال تلقي البلاغات من الجهات الحكومية أو أهالي المفقودين بعد إبلاغ الشرطة.