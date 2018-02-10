هذا ما توقعته «الأرصاد» لطقس المملكة خلال الأربعة أيام المقبلة

تواصل – فريق التحرير:

توقعت إدارة التحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية الأرصاد أن تتأثر معظم مناطق المملكة بتقلبات جوية تبدأ بنشاط في الرياح السطحية الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وتصحب بارتفاع في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب ووسط المملكة بدءاً من يوم الأحد ٢٥ جمادى الأولى ١٤٣٩هـ ١١ فبراير ٢٠١٨م.

كما يتوقع أن يستمر النشاط في الرياح السطحية لتصل سرعتها إلى أكثر من(55كم/س) وتنخفض معها الرؤية الأفقية إلى أقل من (1 كم) يومي الاثنين والثلاثاء خاصة خلال النهار على مناطق مكة المكرمة (تشمل العاصمة المقدسة، جدة، الليث ورابغ) المدينة المنورة وحائل، يمتد تأثيرها إلى منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.

وبينت هيئة الأرصاد أن الفرصة تتهيأ يومي الثلاثاء والأربعاء لهطول أمطار رعدية قد تكون من (متوسطة إلى غزيرة) على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي المدينة المنورة والمنطقة الشرقية (حفر الباطن).

يلي ذلك، توقعات بانخفاض في درجات الحرارة مع تحول الرياح إلى شمالية نشطة السرعة بدءاً من مساء يوم الثلاثاء على مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم على وسط وشرق المملكة.

كما تشير التوقعات أيضاً إلى استمرار التقلبات الجوية خلال نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل وسيتم أعداد تقرير لها لاحقاً.

وتأمل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من الجميع توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، كما تدعو الجميع إلى متابعة نشرات الطقس والتقارير والإنذارات الصادرة عنها في الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.