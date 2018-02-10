خادم الحرمين يأمر بـ175 مليون ريال سنوياً لشراء المياه المحلاة من محطات متنقلة

تواصل – واس:

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بتخصيص 175 مليون ريال سنوياً لشراء المياه المحلاة من محطات متنقلة لمواجهة الطلب المتزايد على المياه المحلاة في المملكة.

وقال معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي: إن هذا الأمر الكريم بتخصيص هذا المبلغ سنوياً سيسهم بزيادة إمدادات المؤسسة العامة من مياه التحلية بوقت قصير، لحين اكتمال مشروعات المؤسسة التي تحت الإنشاء حاليا، مشيراً إلى أن هذه المحطات المتنقلة سيتم استخدامها لزيادة إمداد المياه في بعض المناطق في المملكة.

وبين أن هذه المحطات المتنقلة ستعمل أولاً في منطقتي جازان وعسير ويمكن نقلها بعد ذلك لمناطق أخرى خلال فترة وجيزة، كما ستستخدم تقنية التناضح العكسي RO الموفرة للطاقة عند إنتاج المياه المحلاة.

وأكد معاليه أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ستعمل على دعوة الشركات المؤهلة لتقديم عروضها، وبعد ذلك التعاقد مع الشركة صاحبة العرض الأفضل.

ورفع معاليه خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على دعمهما المستمر لمشروعات تحلية وتوزيع المياه، والمشروعات التنموية كافة، داعياً المولى الكريم أن يحفظ علينا قادتنا وبلادنا، وأن يمدنا بعونه وتأييده لمزيد من العطاء ولما فيه رفعة البلاد والعباد.

يذكر أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة حظيت بزيارة كريمة من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، شكر خلالها العاملين على رفع إنتاج المؤسسة من المياه المحلاة خلال عامين من 3،5 مليون م3 من المياه يوميا إلى 5 ملايين م3، دون زيادة في التكاليف الرأسمالية.