ماذا يفعل «حافظ القرآن» في حال نسيانه باستمرار؟ (فيديو)

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نصح الدكتور عبدالله السلمي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، حفظةَ القرآن بتكرار الوجه 20 مرة حفظاً، وإذا تمكن من ضبطه جيداً ينتقل للوجه الأخر ويواصل على هذا النهج لعدم نسيانه.

وقال “السلمي” في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”: “لا شك إن نسيان القرآن من أسبابه التفلّت، وهو ما يدل على الإنسان لا يراجعه”، مستشهداً بحديث النبي (صلى الله عليه وسلم) “تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتاً من الإبل في عقلها”.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن: “يظن البعض أنه حفظ الوجه بعد قراءته مرةً واحدة، ويقرأه بأخطاء كثيرة، ثم ينتقل للوجه الثاني وهو يسير على نفس النهج، فهذا ينسي بعضه بعضاً”.