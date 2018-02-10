كي تتجنب السمنة وأمراضها؟.. احذر 20 عادة خاطئة

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كشف خبراء في التغذية الصحية عن 20 عادة خاطئة تقود الإنسان إلى السمنة المفرطة، وهو ما يجعله عرضة لأمراض خطيرة أبرزها السكري والقلب والسرطان.

وأوضح الخبراء، وفقاً لموقع “HealthLine” المعنيّ بالشؤون الصحية، أن الإنسان إذا سيطر على عاداته اليومية في الأكل وداوم على ممارسة الرياضة يمكنه مواجهة هذه السمنة.

ورصد الخبراء العادات الخاطئة التي تصيب الإنسان بالوزن الزائد والتي جاءت كالتالي:

1 – الإفراط في الدهون الصحية خاصة الموجودة في بعض الأطعمة مثل الأفوكادو، وزيت الزيتون وزيت جوز الهند؛ لأن تناول الكثير منها يزيد السعرات الحرارية المطلوبة يوميًا ويزيد الوزن.

2 – المشروبات عالية السعرات، حيث إن عصائر الفاكهة المحلاة بالسكر والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة أكثر المشروبات احتواء على سعرات حرارية، وينصح الخبراء بتناول الفاكهة دون عصر، وتجنب المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة.

3 – الأكل بسرعة، وتلك العادة تجعل الجسم يحصل على الدهون بشكل أسرع ويكون الفرد أكثر عرضة للسمنة وزيادة الوزن، لذلك يجب على الفرد أن يطيل في فترة مضغ الطعام، وأخذ لقيمات أصغر من المعتاد.

4 – نقص الماء، وتشير بعض الدراسات إلى أن نسبة البالغين الذين يعانون من الجفاف تصل إلى 16-28% عالميًا خاصة البالغين، وعدم شرب الماء بشكل كاف قد يعطي إشارة خاطئة للمخ بالجوع وليس بالعطش فيأكل الفرد كميات أكبر ويزداد وزنه.

5- الأكل في جماعات، حيث يزيد ذلك من كمية وجباته ومشروباته، وأظهرت الأبحاث أن تناول الفرد الوجبات بمفرده يقلل من السعرات الحرارية.

6 – الجلوس لوقت طويل، فقد أظهرت الدراسات أن وقت الجلوس للبالغين في الدول الغربية يبلغ بين 9-11 ساعة يوميًا، وهذا ما يجعلهم أكثر عرضة لزيادة الوزن والسمنة ومخاطر أعلى للإصابة ببعض الأمراض المزمنة والوفيات المبكرة.

7 – نقص النوم، وهو يرتبط بشكل أساسي بزيادة الوزن، ويرجع ذلك إلى التغيرات الهرمونية في الجسم.

8- عدم الاسترخاء، فهو يسبب للأفراد غير قادرين على الحصول على الوقت الكافي للاسترخاء اضطراباً دائماً بسبب الضغط العصبي، وتقود تلك الحالة لزيادة الوزن.

9 – الأكل في أطباق كبيرة، حيث وجد الباحثون أن الأفراد الذين يأكلون في أطباق كبيرة، يتناولون كميات كبيرة من الطعام بدون شعور منهم حيث تزيد السعرات الحرارية بنسبة 16% في كل وجبة، لذلك ينصح الأطباء بتناول الطعام في أطباق صغيرة.

10 – الأكل أمام التلفاز، وهذا الأمر يجعل الأفراد يتناولون كميات أكبر من الطعام، واكتساب المزيد من السعرات الحرارية التي تسبب زيادة الوزن، لذلك يوصى الأطباء بتحديد الكميات التي سيتناولها الفرد في وجبته قبل البدء فيها وعدم تجاوز تلك الكمية.

11- نقص البروتين، فهو يزيد من الحصول على الدهون وتخزينها في الجسم ما يسبب زيادة الوزن.

12 – نقص الألياف، فالألياف الموجودة في بعض الأطعمة تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، وتُنظّم حركة الجهاز الهضمي، لذلك فإن نقص الألياف في النظام الغذائي يزيد من الحصول على الدهون، وبالتالي يزيد الوزن، وتوجد الألياف في الخضراوات الورقية والفول والبقوليات.

13 – ركوب المصعد، فالجسم يحرق عند صعود الدرج أو السلم في المرة الواحدة 8 سعرات حرارية، ويحسن اللياقة العامة للجسم، ويحسن صحة القلب والدماغ، وركوب المصعد بدلًا من الدرج يزيد من الشعور بالكسل ويقلل حرق السعرات الحرارية.

14 – عدم تناول وجبات خفيفة، فالوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية تقلل من تناول الطعام في الوجبات الكبيرة، وتُقلل من الشعور بالجوع.

15 – التسوق دون قائمة، فيجب تحديد قائمة معينة بالأطعمة التي ستشتريها، وإلا فستشترى كل ما هو أمامك ولن تنتبه إلى السعرات الحرارية.

16- القهوة باللبن، فالباحثون يؤكدون أن إضافة الحليب والسكر والكريمة إلى القهوة يجعلها غير صحية، ويسهم هذا المشروب في زيادة الدهون وزيادة الوزن.

17 – عدم تناول الخضراوات والفاكهة يؤدي للسمنة، فنسبة قليلة جداً من الأمريكيين يتناولون الكمية المناسبة من الخضراوات والفاكهة يوميًا، لذلك يعاني أكثر من 70% من الأمريكيين من زيادة الوزن والسمنة.

18 – الإفراط في التوابل، فإضافة المزيد من التوابل والإضافات الكثيرة إلى الطعام والسلطات تزيد من السعرات الحرارية.

19 – عدم انتظام أوقات الوجبات، فتنظيم الوجبات في أوقات ثابتة يوميًا يُحفز المخ على الشعور بالجوع في أوقات محددة، ويقلل من تناول المزيد من الأطعمة.

20 – وجبات العطلات، فيميل بعض الأفراد إلى تناول الوجبات الجاهزة عالية السعرات الحرارية في العطلات الأسبوعية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن. ويستحسن خلال العطلة الخروج للهواء الطلق وممارسة الرياضة وتجنب إغراءات الأطعمة الجاهزة.