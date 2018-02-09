بشروط.. فتح باب القبول والتسجيل بوظائف القوات الخاصة للأمن والحماية

تواصل – الرياض:

فتحت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية (جندي- جندي أول- عريف- وكيل رقيب)، والتقديم اعتباراً من يوم غدٍ الأحد حتى يوم الخميس الذي يليه، عبر بوابة التوظيف بوزارة الداخلية.

واشترطت الوكالة في المتقدمين أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وحسن السيرة والسلوك والسمـعة وغيـر محكـوم عليـه بحـد شرعـي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون مطروداً من إحدى الكليـات أو المعاهد العسكرية.

على ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً حسب الهوية الوطنية، وطوله لا يقل عن 168 سم ويتناسب مع الوزن، وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية والمراحل الأخرى، كذلك لا يكون متزوجاً من غير سعودية، ولم يسبق له الخدمة العسكرية أو التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

وأوضحت الوكالة أن التعيين سيكون في مواقع القوات الخاصة للأمن والحماية في (مشروع الشمال في منطقة تبوك)، و(مشروع البحر الأحمر في منطقة تبوك والمدينة المنورة)، و(مواقع الهيئة الملكية بمحافظة العلا)، أو حسب مقتضيات مصلحة العمل.

وتابعت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أن المؤهل المطلوب لشغل رتبة جندي هي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وجندي أول شهادة الثانوية العامة مع دورة تخصصية لا تقل عن ستة أشهر بعد الثانوية وأن تكون الشهادة الفنية مصدقة ومختومة من الجهة التي أصدرتها ومعتمدة من الجهة المشرفة عليها، ورتبة عريف شهادة الدبلوم بعد الثانوية (بشرط أن لا يقل عن سنتين)، ثم رتبة وكيل رقيب ويشترط لها حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في أي من تخصصات: الحاسب الآلي، الهندسة، اللغات والترجمة، المحاسبة، القانون، التربية البدنية، الشريعة والدراسات الإسلامية.