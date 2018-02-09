النفط يتكبد أكبر خسارة خلال عامين

تواصل – وكالات:

تراجعت أسعار النفط لأكثر من ثلاثة بالمئة أمس الجمعة، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة عن 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ ديسمبر بفعل تجدد المخاوف بشأن ارتفاع إمدادات الخام.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي وخام برنت أكثر من 11 بالمئة من مستوى ذروة العام الجاري الذي بلغته في أواخر يناير.

وهبط خام برنت نحو تسعة بالمئة خلال الأسبوع بينما هبط الخام الأمريكي عشرة بالمئة، في أكبر خسائر أسبوعية منذ يناير 2016، بحسب رويترز.

وسجلت العقود الآجلة سادس خسائرها اليومية على التوالي لتبدد المكاسب التي حققتها منذ بداية العام في سلسلة من الجلسات التي شهدت أحجام تداول مرتفعة، تحت ضغط من بيانات أقوى من المتوقع عن الإمدادات وارتفاع غير متوقع في كميات الخام المنقولة عبر خط أنابيب فورتيس في بحر الشمال الذي أغلق في وقت سابق هذا الأسبوع.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 1.95 دولار أو 3.2 بالمئة ليبلغ عند التسوية 59.20 دولار للبرميل، مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 22 ديسمبر. وبلغ أقل مستوى للخام الأمريكي في الجلسة 58.07 دولار للبرميل.

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 2.02 دولار أو 3.1 بالمئة ليبلغ عند التسوية 62.79 دولار للبرميل مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ 13 ديسمبر.