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بدء محاكمة مغتصب وقاتل الطفلة الباكستانية «زينب الأنصاري»

بدء محاكمة مغتصب وقاتل الطفلة الباكستانية «زينب الأنصاري»
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تواصل – وكالات:

من المقرر أن تبدأ سلطات إقليم البنجاب، غدا محاكمة مغتصب وقاتل الطفلة الباكستانية زينب أمين، البالغة 6 سنوات، و7 قاصرات أخريات، وذلك أمام إحدى المحاكم المعنية بقضايا الإرهاب.

وقبضت الداخلية البنجابية على المتهم علي عمران (23 عامًا)، بعد مطابقة الحامض النووي مع عينات تم جمعها من جثة الطفلة زينب، الأمر الذي شكّك فيه محاميه.

بدورها منحت هيئة مراقبة المرور الشرطة حق الاعتقال القضائى لمدة 14 يوما للمتهم بعد أن قدمه الادعاء إلى المحكمة.

ووفقًا لما قاله نائب المدعي العام للمحكمة، فإن المتهم قد اعترف بالفعل بتورطه فى اغتصاب وقتل 7 قاصرات في بلدة كاسور، فيما أكّد القاضي أحمد سجاد أن جلسات المحاكمة ستجري بشكل يومي لمدة 7 أيام.

 

 

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