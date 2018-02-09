تعرف على طريقة معرفة استحقاق دعم «حساب المواطن» للشهر الحالي

تواصل – الرياض:

أعلن برنامج حساب المواطن، طريقة معرفة تفاصيل الاستحقاق للمستفيدين من الدعم والتي من المقرر إيداعها في حساباتهم البنكية صباح الأحد المقبل.

وكشف حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية، تفاصيل الدفعة الجديدة من الدعم من خلال الدخول على حساباتهم في بوابة البرنامج واستعراض “ملخص الدفعات المالية”؛ حيث تظهر الخدمة عدد الدفعات والمبلغ الإجمالي لكل مستفيد.

ويمكن للمستفيدين معرفة مخصص الشهر الحالي عن طريق المبلغ الإجمالي للدفعات الثلاث مقارنة مع ما صرف له في الشهرين الماضيين.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، قد أعلن عن عزمه إيداع مخصصات الشهر الحالي يوم الأحد المقبل 11 فبراير بدلا من السبت الذي يوافق الإجازة الأسبوعية للموظفين.