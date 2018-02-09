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وفاة مواطنتين وإصابة 6 من عائلة واحدة في حادث مروري مروع بجازان

وفاة مواطنتين وإصابة 6 من عائلة واحدة في حادث مروري مروع بجازان
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تواصل – فريق التحرير:

توفيت مواطنتان، اليوم الجمعة، وأصيب 6 آخرون من عائلة واحدة، نتيجة حادث مروري على الطريق الدولي الرابط بين محافظتي أبوعريش وأحد المسارحة بالقرب من تقاطع طريق قرية أم الحجل.

وفي التفاصيل أوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان، بيشي الصرخي، في تصريح صحفي، أن فرق الإسعاف انتقلت إلى موقع الحادث على الفور، ليتم نقل المصابين إلى المستشفى العامّ بأحد المسارحة وإيداع جثماني المواطنتين (50 عامًا و12 عامًا) بثلاجة الموتى، تمهيدًا لتسليمهما إلى ذويهما بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

وأضاف الصرخي، أن المصابين الستة تفاوتت إصابتهم ما بين المتوسطة والحرجة، ويتلقون العلاج اللازم بالمستشفى.

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