إصابة مواطنَين في تصادم سيارتين وانقلاب إحداهما بـ«عرعر»

تواصل – سلطان الصقري:

أصيب مواطنان في تصادم سيارتين عند مدخل مدينة عرعر على طريق طريف بمنطقة الحدود الشمالية، مما تسبب في انقلاب إحداهما، حيث باشرت فرق الهلال الأحمر الحادث على الفور.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية مساعد غالي العنزي، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية تلقت مساء اليوم الجمعة بلاغاً من مواطن الساعة ( 5:26 م) بوجود حادث تصادم بين سيارتين أدى الى انقلاب إحداهما (مدخل مدينة عرعر على طريق طريف).

وأضاف العنزي، أنه على الفور تم توجيه الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة من مراكز الاسعاف بمدينة عرعر، وعند وصول الفرق الإسعافية الأولى الساعة (5:30م) تبين تعرض شخصين – سعوديين الجنسية – لإصابات متفاوتة بين المتوسطة والبسيطة، حيث كان الأول محتجز في المركبة ولديه كسر في الفخذ والآخر أصيب بكدمات بسيطة، وتم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى عرعر المركزي.

الجدير ذكره أن إدارة فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة قدمت الشكر والعرفان للمواطن محمد بن سبتي العنزي، على موقفه الإنساني والمساهمة في منع المتجمهرين من تحريك المصاب المحتجز داخل المركبة حتى لا يتسبب ذلك بمضاعفة الإصابة لديه إلى حين وصول الفريق الإسعافي الذي يجيد التعامل مع مثل هذه الحالات.