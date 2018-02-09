3 جهات لنقل المستهدفين بالخصخصة للتأمينات

تواصل – الدمام:

كلفت المُؤَسَّسَة العَامَّة للتأمينات الاجْتِمَاعِيّة لَجْنَة خَاصَّة تشارك فيها وَزَارَة المالية، والمُؤَسَّسَة العَامَّة للتأمينات الاجْتِمَاعِيّة، أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص، لتتولى معاملة الموظفين والعمال السعوديين فِي القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات من مُؤَسَّسَة التقاعد إِلَى مُؤَسَّسَة التأمينات الاجْتِمَاعِيّة.

وقال المتحدث الرسمي للتأمينات الاجْتِمَاعِيّة عبدالله العبدالجبار إن هناك قواعد خَاصَّة بكَيْفِيَّة معاملة الموظفين والعمال السعوديين فِي القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إِلَى القطاع الخاص، صادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 210 وتاريخ 18 /7 /1429، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 382 وتاريخ 21 /11 /1430، بِحَسَبِ “الوطن”.

مهام اللَجْنَة

أشار القرار إِلَى أن هذه اللَجْنَة تتولى مهمتين رئيستين، تتمثلان فِي إِجْرَاء دراسات متكاملة عن التكاليف المالية التي قد تنشأ نَتِيجَة لتطبيق هذه القواعد على موظفي القطاع المستهدف بالتخصيص، والتي قد يتحملها أَيْ من نظامي التقاعد المَدَنِيّ والتأمينات الاجْتِمَاعِيّ، بِالإِضَافَةِ لاقتراح الحلول الممكنة لتمويل هذه التكاليف، على أن تتحمَّل الجهة المشرفة أو التابع لها القطاع المستهدف بالتخصيص التكاليف اللَّازِمَة لإجراء الدراسات الإكتوارية.

مُؤَسَّسَة التقاعد

أَوْضَحَ القرار أن المُؤَسَّسَة العَامَّة للتقاعد تتولى الدعوة إِلَى اجتماعات اللَجْنَة فِي كل حَالَة تخصيص، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار المجلس الاقتصادي الأعلى، باعْتِمَاد البرنامج التنفيذي لتخصيص القطاع المستهدف، على أن تتولى الجهة المختصة تزويد المُؤَسَّسَة العَامَّة للتقاعد بنسخة من ذلك القرار.

فترة التنفيذ

أعطى القرار اللَجْنَة فترة زمنية للانتهاء من أَعْمَالها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ بدء أول اجتماعاتها حيال القطاع المستهدف بالتخصيص، وعلى المُؤَسَّسَة العَامَّة للتقاعد رفع نتائج مَا تتوصل إِلَيْهِ اللَجْنَة إِلَى مجلس الوزراء.

نظام ضم المدد التأمينية

أكد العبدالجبار على إمكانية نقل الموظف الحُكُومِيّ للمدة التي عملها ضمن نظام التقاعد، على ألا تقل تلك المدة عن سنة، حيث يحق له أن يتقدم بطلب ضم خدمته فِي أَيْ وقت، ولكن قبل انتهاء خدمته فِي النِّظَام الأخير.

التحويل آلياً

أَوْضَحَ العبدالجبار أن إِجْرَاءَات التسجيل فِي التأمينات ميسرة، حيث يتم تخصيص رقم اشتراك للمنشأة، ثم تقوم بتسجيل العاملين لديها فِي نظام التأمينات آلياً، ويخصص لكل مشترك رقم اشتراك خاص به. وحول عدد طلبات النقل التي تلقتها المُؤَسَّسَة من الجهات الحُكُومِيّة، أكَّدَ العبدالجبار، أن مثل هذه الإِجْرَاءَات تتطلب وَقْتاً من قبل الجهات المراد تحويلها إِلَى نظام التأمينات، وَمَتَى مَا استكملت تلك الجهات إِجْرَاءَات إنهاء علاقة الموظفين بنظام التقاعد، فالمُؤَسَّسَة جاهزة لتسجيلهم فِي نظام التأمينات بشكل آلي.

الجهات المشرفة على اللَّجْنَة الخَاصَّة بالخصخصة:

وَزَارَة المالية

المُؤَسَّسَة العَامَّة للتأمينات الاجْتِمَاعِيّة.

الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص.

مهام اللَّجْنَة

إجراء دراسات متكاملة عن التكاليف المالية.

اقتراح الحلول الممكنة لتمويل التكاليف.