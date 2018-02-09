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دراسة حديثة تكشف خطراً قاتلاً في كل مطبخ.. حذر أسرتك منه

دراسة حديثة تكشف خطراً قاتلاً في كل مطبخ.. حذر أسرتك منه
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تواصل – وكالات:

أكد خبراء في الصحة إن خطر “مناشف المطبخ” كبير جدا على الإنسان، كونها بؤرة لتجمع أنواع خطيرة من البكتيريا.

وأجرى علماء من جامعة أريزونا الأمريكية دراسة على 82 منشفة مطبخ (لليدين والأطباق والأسطح)، مأخوذة من منازل عائلات مختلفة في 5 مدن أمريكية وكندية، ووجدوا في 89 % منهم مجموعة من البكتيريا الخطرة على الصحة، منها 25.6 % بكتيريا عصوية.

ونقلت «نوفوستي» عن تشارلز غيربا أحد المشاركين في الدراسة قوله: «لا يغسل الكثير من الناس أيديهم بشكل جيد، وعندما يمسحونها بالمنشفة تعلق عليها البكتيريا، وبعد يومين تقريبا تصبح مليئة بالبكتيريا الخطرة».

وينصح الباحثون بغسل مناشف المطبخ يوميا لأن تركها لفترات طويلة دون تنظيف يضاعف من كميات هذه البكتيريا التي تنتمي لعائلة العصويات المعوية، التي تسبب أمراضا متعددة خطيرة، بحسب موقع «ريجيم» الصحي.

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