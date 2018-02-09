سفارة المملكة تحتفي بالمبتعث «المحيميد» منقذ غريق «ملبورن»

تواصل- واس:

أقام القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا الوزير المفوض مشعل الروقي، اليوم بمقر السفارة في كانبرا حفلا تكريميا للطالب المبتعث أحمد بن عبدالله المحيميد الذي أنقذ مواطنا أستراليا مسنا من الغرق في أحد أنهار مدينة ملبورن الأسترالية.

أشاد القائم بالأعمال في كلمة ألقاها خلال الحفل بشجاعة الطالب السعودي المبتعث، ومبادرته الإنسانية الشجاعة، وعدها نموذجا مشرفا لقيم ومبادئ المجتمع السعودي في مد يد العون للمحتاجين.

من جهته عبر الطالب المحيميد عن شكره للقائم بالأعمال على حفل التكريم، مؤكدا أن ما قام به يُعبر عن القيم والمبادئ التي تربى عليه الشباب السعودي في مملكة الإنسانية.

كما ألقيت خلال الحفل كلمتين لوكيل وزارة التعليم الأسترالية وعائلة المواطن الأسترالي الذي تم إنقاذه عبروا فيها عن الشكر للمبادرة البطولية التي قام بها الطالب المحميد وتقديرهم لقيم وأخلاق ومبادئ المجتمع والشباب السعودي.

وفي نهاية الحفل سلم القائم بالأعمال والملحق الثقافي بأستراليا الدكتور هشام خداوردي شهادة تقدير للطالب المبتعث.

حضر الحفل المستشار سعد بن ناصر الأسمري، والملحق العسكري العقيد سامي المطيري ورؤساء المكاتب وأعضاء السفارة والملحقية الثقافية بأستراليا.